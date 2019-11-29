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Yüzü asitle yakılan Berfin: Çektiğim acı, 1-2 yıla sığmaz

Hatay'da asit atılması sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan Berfin Özek, savcının mütalaasında sanığın 'kasten yaralama'dan cezalandırılmasını talep etmesine değindi.

İHA | 29.11.2019 - 23:21..
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İskenderun Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen basın toplantısında İskenderun Kadın Platformu Üyeleri Berfin Özek’e destek için bir araya geldiler.

Asitli saldırı sonucu yanan Berfin: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil

"ÖLDÜRME KASTI VAR, BU CEZA TALEBİ YETMEZ"

Burada açıklamalarda bulunan Avukat Mehtap Sert, talep edilen mütalaaya tepki göstererek, "Mahkeme heyetince dosya savcılık makamına tevdi edildi. Mütalaada sanık lehine yaralamadan ceza talep edildi. Bilindiği üzre Berfin’in yüzüne 1.5 litre yanıcı madde dökülmüştü. Burun delikleri yanmıştı. Dudakları yok oldu. Yüzü komple yandı. Boynu, göğsünün üstü, elleri yandı. Gözlerinin birinde tamamen ışık söndü diğer gözde ise yüzde elli. Talep edilen mütalaa ile tamamen ışığı söndürülmeye çalışmaktadır. Savcılık makamının ’ağzı doğrudan hedef alınmamıştır’ şeklindeki değerlendirmesi hukuken kabul edebileceğimiz bir değerlendirme olmadığı gibi vicdani bir değerlendirme de değildir. Sanık tartışmaya tereddüde yer bırakmayacak şekilde Berfin’i öldürme kastıyla hareket etmiştir. Yanıcı maddenin miktarı canavarca hisle hareket ettiğinin açık göstergesidir" dedi.

Yüzü asitle yakılan Berfin: Çektiğimiz bir iki yıla sığacak acı değil -1

"İDDİA MAKAMI, KADINLARIN ÖLMESİNİ BEKŞİYOR"

Berfin Özek dosyasının Türkiye’nin şiddet haritasından çok farklı bir yerde olmadığını ifade eden Sert, şöyle devam etti:

"İddia makamı kadınların ölmesini bekliyor, yaşam hakkı elinden alınan Berfin Özek’in de mi ölmesi gerekiyordu. Berfin Özek kamu vicdanı için mihenk taşıdır. İskenderun Kadın Platformu yargının empati kurması, şiddeti ödüllendirmemesi için başka Berfinler olmasın diye mücadele ediyor. Bu anlamıyla karar duruşması çok önemli. 7 Ocak’ta görülecek olan duruşmada eylemin gerçek karşılığı ve kamu vicdanını rahatlatan bir ceza verilmesini talep ediyoruz. Asitli saldırgan sanık Casim Ozan Çeltik’in öldürmeye yönelik eyleminin ödüllendirilmemesi için tüm hukuki yolları denemeye devam edeceğiz. Çünkü kadınlar yargıya güven duydukça mücadele gücü artacaktır. Yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Kadınız güçlüyüz, birlikte başaracağız.”

Yüzü asitle yakılan Berfin: Çektiğimiz bir iki yıla sığacak acı değil -2

BERFİN: "ADALETE GÜVENİYORUM"

Berfin Özek ise 7 Ocak 2020 tarihinde yapılacak olan mahkemede sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

"Bizim çektiğimiz acılar bir iki yıla sığacak acılar değil" diyen Özek, "Adalete güveniyorum ve gereken cezanın verileceğine inanıyorum" dedi.

3. duruşmada savcının mütalaası ile şok olan ve bunalıma giren Berfin Özek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ölmediğim için özür dilerim" demişti.

Yüzü asitle yakılan Berfin: Çektiğimiz bir iki yıla sığacak acı değil -3

Savcının söylediklerini duyduğunda şok olduğunu söyleyen Özek, "Mütalaayı duyunca sanığın alacağı cezanın bir ya da iki yıl gibi olacağını düşündük, biz en ağır cezayı almasını beklerken bu karar karşısında yıkıldık. Bir sonraki mahkemede sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Savcının da beni kendi ailesi yerine koymasını ve öyle karar vermesini istiyorum. Son mahkemede kamerada sanık kameraya bakıp, bana gülerek baktı. Onu görünce elim ayağım titredi, yani neden güldüğünü açıkçası anlamadım. Pişman değilim demiş kendisi yaptığını itiraf etmiş inşallah en ağır cezayı alır. Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz kadına şiddetin son bulmasını istiyoruz. Kadınlar o kadar değerli varlıklar ve erkekler bunun farkında değiller" şeklinde konuştu.

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