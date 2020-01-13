Yüzüne demir saplandı, hayata tutundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Ocak günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yüzüne bariyerin demir çubuğu saplanan 21 yaşındaki Emre Gündoğan, Alanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İTFAİYEDEN YARDIM İSTEDİ

Demirin sol göz kenarından girip, yüzünden çıktığı Gündoğan, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Emre Gündoğan'ın ameliyatı için hazırlık yapan AÜ Tıp Fakültesi Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, saplanan demir çubuğun çok büyük olması dolayısıyla itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yüzüne demir saplanan genç yoğun bakımdan çıktı İZLE

BİLİNCİ AÇIK, AĞIZDAN BESLENİYOR

Ameliyathaneye giren itfaiye ekibi, Gündoğan'ın yüzüne saplanan demirin dışta kalan kısmını kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Prof. Dr. Özlenen Özkan, 13 gün yoğun bakımda tutulan Emre Gündoğan'ın servise alındığını söyledi. Özkan, "1 Ocak günü talihsiz bir olay yaşayan Emre'nin tedavi süreci gayet iyi gitti. Bilinci açık, ağızdan besleniyor. Beyin ve gözündeki sorunlarıyla ilgili doktorları gerekli müdahaleleri yapacak." dedi.

"KAZAYI HATIRLAMIYORUM"

AÜ Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'nde tedavisine devam edilen Emre Gündoğan da, "Hastanede tedavim devam ediyor. Trafik kazası geçirdiğimde aracı ben kullanıyordum. Fakat ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Kazayı nasıl yaptık, hiçbir şey bilmiyorum." dedi.

İTFAİYECİLER: EN RAHAT ÇALIŞMA ORTAMIYDI

Emre Gündoğan'ın ameliyatına doktorlarla giren 3 itfaiye eri ise ilk kez bu kadar rahat bir ortamda çalıştıklarını söyledi. Gündağan'ın ameliyatına giren itfaiye erleri Aytaç Topaç (30), Hasan Gökmen (26) ve Mehmet Toka (30), önlük, maske, bone ve eldiven giyerek operasyona katıldıklarını söyledi. İtfaiye erleri, hastanın titreşim ve basınçtan zarar görmemesi için küçük bir kesici kullandıklarını, 20 dakikada demiri kestikmlerini, yaralının yüz bölgesine zarar vermeden işlemlerini tamamlayarak ameliyathaneden çıktıklarını kaydetti.