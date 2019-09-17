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Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

Bursa'nın Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaşlı bir kadının malzemelerine el koyarken, çevredeki esnaftan da tepki yükseldi. Yaşlı kadının isyanı kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 09:47..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Meydanı'na bir kasa domates,  bir sepet çilek ve bir çuval fasulye ile gelen 80 yaşındaki kadın, zabıta engeline takıldı.

MALZEMELERİNE VEDA EDERKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kadının bulunduğu bölgeye gelerek, malzemelerini kamyona yükledi. Bu sırada yaşlı kadın, ağlamaya başladı. Çevredeki esnaf da bu duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı İZLE

ZABITA EKİPLERİNE TEPKİ

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden ilçe sakinlerinin şikayetçi olduğu, birçok ruhsatsız iş yerine müdahale edilmesi gerekirken 80 yaşındaki kadının emeğine ekiplerin göz diktiği öne sürüldü.

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