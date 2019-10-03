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Zabıta ekipleri incirleri yere döktü, mahalleli ayaklandı

Adana'da zabıta ekiplerinin, dikenli incir satan bir seyyar satıcının mallarına el koyarken tezgahta bulunan incirleri yere dökmesi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

DHA | 03.10.2019 - 11:44..
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Adana'nın Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerinde dikenli incir satan seyyar satıcının çevresinde toplanan Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tezgahtaki incirlere el koydu.

"NE YAPSIN, HIRSIZLIK MI YAPSIN?"

Çevredekilerin ikna etmeye çalıştığı zabıtalar, dikenli incirlerin olduğu tezgahı araca yüklerken bir kısmını da yere döktü. Çevrede toplanan kalabalık, tepkiler üzerine hızla uzaklaşan zabıtalara dikenli incir fırlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı vatandaşların, "Ne yapsın, hırsızlık mı yapsın? Ayıp be kardeşim." diyerek tepki gösterdiği görüldü.

Adana'da zabıta ekipleri incirleri yere döktü, mahalleli ayaklandı ViDEO

DÖKÜLEN İNCİRLERİN PARASINI VERDİLER

Dikenli incirleri yere döken zabıta ekiplerinin caddeden ayrılması üzerine yolda yürürken olayı gören bir kadın, ismi öğrenilemeyen seyyar satıcıya yerdeki dikenli incirlerin parasını ödeyip, zararını karşılamaya çalıştı. Yerde kalan dikenli incirler, bir süre sonra temizlik görevlisi bir kadın tarafından toplandı.

Zabıta ekipleri incirleri yere döktü, mahalleli ayaklandı

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