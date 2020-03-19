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Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Sultangazi'de, işletme imalathanesine denetim yapıldı.

İHA | 19.03.2020 - 15:44..
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Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesi nedeniyle birçok yerde önlemler alınıyor.

ZABITALAR DENETİME ÇIKTI

İstanbul Sultangazi'de salgın nedeniyle zabıta ekipleri, ilçe genelinde hijyen denetimine çıktı.

Lokanta, kafe, pastane gibi gıda ürünlerinin satıldığı iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi.

Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara

İMALATHANEDE TERLİK VE YATAK BULUNDU

Bir işletmenin imalathanesinde yer alan terlik ve yataklar ise büyük tepki çekerken, ekipler işletme hakkında tutanak tutarak, ortamın bir an önce temizlenmesini ve kuralların uygulanmasını istedi.

Zabıta ekipleri, kontrollerin ara vermeden devam edeceğini belirtti.

Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara

"İLK OLARAK UYARIDA BULUNUYORUZ"

Denetim müdürü Sercan Bilge, “Sultangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek fırınları, gıda üretim yerleri, lokantalar, pastaneler ve benzeri iş yerlerinde genel temizlik, hijyen ve halk sağlığını tehdit eden diğer unsurlarla alakalı denetimlerimize hız verdik. Bu doğrultuda zabıta ve teknik ekiplerimizden oluşan 5 ekip görevlendirdik. Yine işletmelerde belirlediğimiz olumsuzluklarla alakalı ilk başta uyarıda bulunuyoruz. Akabinde yapacağımız denetimlerde hala kurallara uyulmadığını görürsek işletme yetkililerine 1608 Sayılı Belediye Ceza Kanunu’na istinaden Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlemler uygulayacağız.” dedi.

Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara

Zabıta ekiplerinin hijyen denetiminde şaşırtan manzara

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