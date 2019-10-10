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Zabıta görmesin diye tezgahını camiye sakladı

Ankara'da zabıtanın seyyar satıcılara yönelik operasyonunda, caminin bahçesine saklanan, simit tezgahının da aralarında bulunduğu çok sayıda tezgaha el konuldu.

DHA | 10.10.2019 - 16:27..
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Altındağ ilçesindeki Bentderesi Caddesi'nde bulunan seyyar satıcılara operasyon düzenledi.

ZABITAYA TEPKİ

Polis ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda çok sayıda çay, su, simit ve yiyecek tezgahına el konuldu. Alınan tezgahlar, kamyonetlere yüklenerek, belediye binasına götürüldü. Bazı satıcılar, operasyon sırasında zabıtaya tepki gösterdi.

Zabıta görmesin diye tezgahını camiye sakladı

CAMİ BAHÇESİNE SAKLADI

Bu arada zabıtanın bölgeye geldiğini fark eden bazı seyyar satıcılar, tezgahlarını saklamak için birbirleriyle yarıştı. Cadde üzerinde simit satan bir kişi, tezgahını Tabakhane Camisi'nin bahçesine sakladı. Cami bahçesinde arama yapan zabıta ekipleri, cami duvarı ile bahçe duvarı arasına saklanan tezgahı bularak el koydu.

Zabıta görmesin diye tezgahını camiye sakladı

Zabıta görmesin diye tezgahını camiye sakladı

Zabıta görmesin diye tezgahını camiye sakladı

Zabıta görmesin diye tezgahını camiye sakladı

Zabıta görmesin diye tezgahını camiye sakladı

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