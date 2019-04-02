Zabıta memurunu darbeden başkan hakim karşısına çıktı

Bünyesinde çalışan zabıta memuruna şiddet uygulayan eski İBB Zabıta Dairesi Başkanı Tayfun Karali, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karali'nin cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

İLK DURUŞMA

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, olaydan sonra görev yaptığı İBB Zabıta Daire Başkanlığı görevinden alınarak İBB Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak görev yapmaya başlayan tutuksuz sanık Tayfun Karali ve avukatı ile müşteki Kenan Fidan katıldı.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Duruşmaya ilk kez katılan Kenan Fidan, olay gününü anlattı. İBB Zabıta Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'ne bağlı çekici şoförü olarak görev yaptığını söyleyen Kenan Fidan, olay günü toplantıya yetişmek için saat 08.00'de yola çıktığını belirterek, "Emniyet şeridini kullandığım doğrudur. Toplantının yapılacağı yere geldiğimde daire başkanımız benden önce gelmişti. Beni yanına çağırdı, küfür edip vurmaya başladı. Ben de ne olduğunu anlayamadım." dedi.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanık Karali'nin olaydan sonra kendisinden özür dilemediğini söyleyen Fidan, "Arayıp, sormadı." dedi. Fidan, "Sanığın duruşmadaki ifadelerini kabul etmiyorum. Emniyet şeridinden giderken trafik güvenliğini tehlikeye soktuğumu, canına kastettiğimi iddia etmektedir. Bunların hepsi gerçek dışıdır. Komplo kurulduğunu beyan etmektedir, ancak beyanlarının hiçbiri doğru değildir. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

"FARZ ET BABAN VURDU"

Aldığı darbelerden sonra çenesinin çok ağrıdığını belirten Fidan, "Hatta abdestim vardı bozuldu, dudağım yırtıldığı için. Olaydan sonra müdürümün yanına gittim. Her birimin bir büyüğü vardır. 'Farz et ki baban sana vurdu, bir tokat yedin' dedi." şeklinde konuştu.

"ÜZGÜNÜM"

Söz alan sanık Tayfun Karali, sanıktan helallik istemek için iki defa girişimde bulunduğunu, ikisinde de görevlendirme nedeniyle bunun gerçekleşmediğini dile getirerek, "Daha sonra medyaya düştü. Medyaya düşünce de şikayetçi ile bir araya gelmedim. Olay nedeniyle son derece üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Son sözü sorulan sanık, davanın düşürülmesini ve beraatine karar verilmesini istedi.

5 YIL SÜREYLE ERTELENDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Tayfun Karali'yi, "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile kasten yaralama" suçundan 5 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Karali'nin cezası 5 yıl süre ile ertelendi.