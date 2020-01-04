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Van'da zabıtaya bıçaklı saldırı

Zabıtalara tezgahını kaptırmamaya çalışan bir seyyar satıcı, ekiplere bıçak çekti.

İHA | 04.01.2020 - 19:29..
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Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, seyyar satıcılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde seyyar satıcılara ilgili çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı zabıta ekipleri, Sıhke Caddesi Hazret-i Ömer Camii karşısında denetim yaptı. Denetim sırasında daha önce uyarılmalarına rağmen seyyar satıcılık yapmaya devam eden şahıslara müdahale edildi.

Zabıta seyyara geçit vermiyor -3

ZABITAYA BIÇAK ÇEKTİ

Müdahale sırasında zabıta ile seyyar satıcılar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Bu sırada bir seyyar satıcı, malzemelerine el koymaya çalışan zabıtaya bıçak çekti. Zabıta seyyar satıcının elindeki bıçağı alırken olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklı saldırganı gözaltına aldı.

Olay sağduyulu vatandaşların araya girmesi ile sonlanırken, zabıta ekipleri seyyar satıcılara ait çok sayıda malzemeye el koydu.

Zabıta seyyara geçit vermiyor -1

Zabıta seyyara geçit vermiyor -2


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