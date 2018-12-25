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Zabıtadan tabela operasyonu

Adana’da zabıta ekipleri, yüzde 75'i Türkçe olmayan iş yeri tabelalarını kaldırdı.

İHA | 25.12.2018 - 10:23..
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Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri; Türkçe’nin Korunması Kanununa istinaden, kent genelinde iş yerlerindeki çoğunluğu Suriyelilere ait olan, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen tabela, poster ve afişleri söktü.

YÜZDE 75'İ TÜRKÇE OLMAYAN TABELALAR KALDIRILDI

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi ile Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi civarında denetimler yapan zabıta ekipleri, standartlar gereği yüzde 75’i Türkçe olmayan tabela, poster ve afişleri kaldırdı.

Zabıtadan tabela operasyonu

VATANDAŞLAR DESTEK VERDİ

Zabıta ekiplerince yapılan operasyon sırasında, iş yeri sahipleri, bir daha Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlar da gerçekleştirilen operasyona destek verdi.

Zabıtadan tabela operasyonu

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ

İzinsiz asılan tabelalar, led ışıklar ve posterlerin görüntü kirliliğine neden olduğu yönünde, vatandaşların şikayetlerini değerlendirdiklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Kadir Tüylü, "İnsanlar buralarda ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Bu arada Hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak düzenlememizi yaptık" açıklamasında bulundu.

Zabıtadan tabela operasyonu

Zabıtadan tabela operasyonu

Zabıtadan tabela operasyonu

Zabıtadan tabela operasyonu

Zabıtadan tabela operasyonu

Zabıtadan tabela operasyonu

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