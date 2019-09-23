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Zabıtadan vatandaşa kötü davranan esnafa ilginç ceza

Zonguldak'ta kurulan pazarda tezgah sahibinin vatandaşlara uygunsuz davrandığı tespit edildi ve tezgaha 4 hafta men cezası verildi.

İHA | 23.09.2019 - 15:37..
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Devrek ilçesinde sebze ve meyve pazarı kuruldu. Buraya denetim için giden zabıta ekipleri, tezgah sahiplerinden birine ilginç bir ceza verdi. Ekipler, tezgahı pazar kurallarına uymadığı ve pazar düzenini bozduğu gerekçesiyle, Devrek Belediyesi encümen kararıyla geçici süre ile cezalandırılarak kapattı.

Zabıtadan vatandaşa kötü davranan esnafa ilginç ceza

"VATANDAŞLARA UYGUNSUZ DAVRANIYORDU"

Belediye Zabıta Müdürü İsmet Uzunsoy, "Geçen hafta arkadaşlarımızın yaptığı denetimlerde vatandaşlarımıza uygunsuz davranan, vatandaşlarımıza mukavemette bulunan pazarımızın düzenini bozduğundan bu tezgaha encümen kararıyla 4 hafta pazardan men cezası verilmiştir. Kontrollerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızın düzenli şekilde pazardan alışveriş yapmaları için sık sık kontrollerimiz devam ediyor. Pazarcı esnafımızın bu konuda özellikle pazarımıza gelen vatandaşlarımıza daha iyi ve temiz bir şekilde alışveriş yapma ve iyi davranma konusunda uyarılarımız devamlı vardır. Denetimlerimiz sıklıkla devam edecektir." diye konuştu.

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