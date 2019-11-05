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Zabıtalar pazarda ıspanakları denetliyor

Esenyurt zabıta ekipleri, vatandaş ıspanakla birlikte tükettiği yabancı ottan zehirlenmesin diye denetim yapıyor.

İHA | 05.11.2019 - 14:11..
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Esenyurt Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün ilçede kurulan pazarları gezerek hem pazarcıları bilgilendirdi hem de ıspanaklardan numune topladı.

Çıkan haberler sonrası ıspanak satışlarında yüzde elli azalma yaşandığı görüldü. Pazarcılar, zehirlenmelerin ıspanağın içerisine karışan yabancı otlardan kaynaklandığını belirterek vatandaşlara ıspanağı iyi yıkayıp, ayıklanması yönünde tavsiyede bulundu.

PAZARCI ÇİĞ YİYEREK İSPATLAMAYA ÇALIŞIYOR

Ispanakların ellerinde kaldığını vurgulayan satıcılar, tepki olarak çiğ ıspanak yiyip zehirli olmadığını göstermeye çalıştı.

Zabıtadan pazarda ıspanak denetimi -5

"SATIŞLARDA YÜZDE ELLİ AZALMA, FİYATLARDA İSE DÜŞÜŞ"

Zehirlenme olaylarının artmasından sonra halden aldıkları ıspanakların elde kaldığını söyleyen Mücahit Canga, ”Satışlarda yüzde elli azalma oldu. Mallar elimizde kaldı. Satış resmen yok denecek kadar az. Zararına satışlar yapıyoruz yine de elimizde mal kaldı. Biz bu yabani otları temizledikten sonra ıspanakları tezgahımıza koyuyoruz.” diye konuştu.

Zabıtadan pazarda ıspanak denetimi -1

"YEMEDİĞİM ÜRÜNÜ SATMAM"

Zehirlenmelerin ıspanağın içindeki çeşitli yabani otlardan kaynaklandığını söyleyen pazarcı Ali Ay ise "Ben yemediğim ürünü satmam. Görüyorsunuz çiğ çiğ yiyorum. Kimse ıspanak zehirliyor demesin. İyi ayıklamazsan içindeki zehirli otları doğrarsan zehirler tabii. Burada sesleniyorum iyice yıkayıp güzelce temizleyin otlardan. Tarlada biçerken yaban otlar arasına karışabilir. Ben ürünümü temizledikten sonra tezgaha koyuyorum, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.” dedi.

Zabıtadan pazarda ıspanak denetimi -2

Zabıtadan pazarda ıspanak denetimi -3

Zabıtadan pazarda ıspanak denetimi -4

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