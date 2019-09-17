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Zabıtanın müdahale ettiği yaşlı kadın için açıklama geldi

Bursa Osmangazi'de zabıtanı 80 yaşındaki teyzenin domateslerini almasına gösterilen tepkiden sonra Belediye Başkanı 'Saat 13'e kadar izinler var' açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 15:12..
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Osmangazi Tahtakale Meydanı'nda tezgah açan köylülerin ürünleri zabıta ekipleri tarafından toplandı.

Kamyonete yüklenen eşyalar ekiplerce götürüldü. 80 yaşındaki teyzenin görüntüsü ise sosyal medyada çeşitli tarıtşmalara yol açtı.

"ÖĞLEDEN SONRA SATIŞ YOK" DEDİ

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın en eski çarşılarından biri olan Tahtakale Çarşısı'nı baştan aşağıya yenilediklerini belirterek; "Tahtakale Meydanı’nda yaşanan esnaf ve trafik yoğunluğundan dolayı da bazı düzenlemeler getirdik. Dağ köylerinden gelen vatandaşlarımızın kendi ürettikleri ürünlerini satabilmesi adına meydanda bir alan oluşturduk. Saat 13.00’e kadar bu alanda köylü vatandaşlarımızın satış yapmalarına imkan sağladık" dedi.

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı VİDEO

Başkan Dündar, dağ yöresinden gelen köylü kadınların sabahın erken saatlerinden 13.00'e kadar sebze ve meyvelerini rahatlıkla satabileceğini sözlerine ekledi.

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı haberi
Zabıtanın müdahale ettiği yaşlı kadın için açıklama geldi

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