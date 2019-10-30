Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İstanbul'da da birçok etkinlik düzenlendi.

Bunlardan biri de Üsküdar'daki havai fişek gösterisiydi.

İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi

"İSTANBUL DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULMUŞ GİBİ"

Sosyal medyada kutlamalarla ilgili birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşımlar yapılırken, gazeteciden provokatif bir paylaşım geldi.

Zafer Arapkirli, havai fişek gösterisinin olduğu fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "İstanbul (bi nevi) düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor" ifadelerini sarf etti.

"BU KADAR NEFRET MİDE BULANDIRIR"

Zafer Arapkirli'nin bu ifadelerine, sosyal medya takipçilerinin yanıtı gecikmedi. Kendisine birkaç ay önce LGBT grubuna yapılan polis müdahalesiyle alay eden birine gösterdiği tepki hatırlatıldı:

"Yuh be kardeşim! Bu kadar nefret mide bulandırır.."

EZANLA NAMAZ VAKTİNİ BİRBİRİNE KARIŞTIRDI

Zafer Arapkirli, Diyanet'in sabah namazı için yaptığı düzenlemeyi de ti'ye almaya çalışırken alay konusu olmuştu.

Diyanet'i eleştiren Zafer Arapkirli aslında, sabah namazının imsak ile güneşin doğduğu vakitler arası olduğundan, bu nedenle sabah ezanının insanların uykularını almaları için biraz daha geç okunduğundan ve ezandan sonra namazın vakti çıkana kadar kılınabildiğinden habersizdi.