taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7539
Euro
6.3981
Altın
1489.37
Borsa
99838.3
Gram Altın
275.365
Bitcoin
53950.85

Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

Gazeteci Zafer Arapkirli, İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen etkinlikleri "düşman işgalinden kurtuluş" olarak niteleyince, sosyal medyada yoğun tepki aldı.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 03:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İstanbul'da da birçok etkinlik düzenlendi.

Bunlardan biri de Üsküdar'daki havai fişek gösterisiydi.

İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi

"İSTANBUL DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULMUŞ GİBİ"

Sosyal medyada kutlamalarla ilgili birlik ve beraberliği pekiştiren paylaşımlar yapılırken, gazeteciden provokatif bir paylaşım geldi.

Zafer Arapkirli, havai fişek gösterisinin olduğu fotoğrafla yaptığı paylaşımda, "İstanbul (bi nevi) düşman işgalinden kurtuluşunu kutluyor" ifadelerini sarf etti.

Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

"BU KADAR NEFRET MİDE BULANDIRIR"

Zafer Arapkirli'nin bu ifadelerine, sosyal medya takipçilerinin yanıtı gecikmedi. Kendisine birkaç ay önce LGBT grubuna yapılan polis müdahalesiyle alay eden birine gösterdiği tepki hatırlatıldı:

"Yuh be kardeşim! Bu kadar nefret mide bulandırır.."

Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

EZANLA NAMAZ VAKTİNİ BİRBİRİNE KARIŞTIRDI

Zafer Arapkirli, Diyanet'in sabah namazı için yaptığı düzenlemeyi de ti'ye almaya çalışırken alay konusu olmuştu.

Diyanet'i eleştiren Zafer Arapkirli aslında, sabah namazının imsak ile güneşin doğduğu vakitler arası olduğundan, bu nedenle sabah ezanının insanların uykularını almaları için biraz daha geç okunduğundan ve ezandan sonra namazın vakti çıkana kadar kılınabildiğinden habersizdi.

Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

ABD, 'Türkiye'ye yaptırım' tasarısını onayladı

216
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı yendi

10
Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

Zafer Arapkirli: İstanbul, işgalden kurtuluşunu kutluyor

17
Ganalı çocuk, 12 yaşında üniversiteyi kazandı

Ganalı çocuk, 12 yaşında üniversiteyi kazandı

9
Malatya'da iki araç kavşak içerisinde çarpıştı

Malatya'da iki araç kavşak içerisinde çarpıştı

2
NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

NATO, Türkiye karşıtı gazeteciyi Twitter'dan blokladı

5
İç çamaşırına uyuşturucu saklayan bir kişi yakalandı

İç çamaşırına uyuşturucu saklayan bir kişi yakalandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir