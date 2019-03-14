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Zafer Çika'nın cenazesinde ünlü görmek için birbirleriyle yarıştılar

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'nde gerçekleştirildi. Cami avlusundaki ünlüleri görmek için vatandaşlar birbiriyle yarıştı.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 16:28..
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Geçtiğimiz gün trafik kazası geçirerek yaşamını yitiren ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'nden kaldırıldı.

Zafer Çika'nın cenazesinde ünlü görmek için birbirleriyle yarıştılar

Cenazeye çok sayıda ünlü isim katılırken semtin sakinleri, ünlüleri görmek için adeta yarışa girdi.

Zafer Çika'nın cenazesinde ünlü görmek için birbirleriyle yarıştılar

CAMİ DIŞINDAN İZLEDİLER

Cenazeye Demet Akbağ, aile üyeleri ve yakınlarının yanı sıra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, teknik direktör Yılmaz Vural, sporcu Şahika Ercümen ile sanatçılar Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirel, Serhat Özcan, Şahan Gökbakar, Olgun Şimşek, Cezmi Baskın, Sermiyan Midyat, Yonca Evcimik gibi birçok ünlü isim katıldı.

Zafer Çika'nın cenazesinde ünlü görmek için birbirleriyle yarıştılar


Ünlülerin gelmesi, mahallenin meraklı vatandaşlarını camiye akın ettirdi. Cami dışında toplanan kalabalık, ünlüleri görebilmek için birbiriyle yarıştı.

Zafer Çika'nın cenazesinde ünlü görmek için birbirleriyle yarıştılar


SOSYAL MEDYADAN YAYIN

Bu arada, Zafer Çika'nın cenaze törenine gelen ünlüleri görmek için vatandaşlar da cami avlusunun demir korkuluklarına tırmandı.

Zafer Çika'nın cenazesinde ünlü görmek için birbirleriyle yarıştılar

Korkuluklara tutunup ünlüleri görmeye çalışanlar, seçebildikleri ünlüleri birbirlerine gösterdi. Kimisi de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.


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