TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupa’da giderek artan ırkçı ve İslamofobik saldırılara karşı açıklamalarda bulundu.





İdbil’de Mehmetçik'imize yönelik alçak saldırıları kınayan Sırakaya yaptığı konuşmada "Antisemitik saldırılara verilen tepkilerin aynısı İslam ve Müslüman düşmanlığına verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Zafer Sırakaya'dan ırkçılığa tepki VİDEO

"NSU CİNAYETLERİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Almanya'da 2000-2007 yıllarında sekizi Türk toplam 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetleri de değinen Sırakaya, ‪"NSU cinayetlerini unutturmayacağız. Hanau terör eyleminin tüm yönleriyle aydınlatılmasının da takipçisi olacağız. Her zaman yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin yanında olacağız." dedi.‪