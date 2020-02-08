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Zam sonrası metrobüste kaç durak ne kadar

Her gün işe giderken metro ve metrobüs kullanan bir kişinin cebinden yaklaşık 20 lira çıkacak.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 14:11..
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İstanbul'da ulaşım ücretlerine gelen yüzde 35'lik zam, ulaşım araçlarını her gün kullananları düşündürmeye başladı.

Öyle ki; fiyatların artık cep yakacak.

Her gün 2 araç kullanıp işe giden, aynı şekilde geri dönen bir işçinin cebinden çıkacak para yaklaşık 20 lira.

İLK BİNİŞ 3,50

Örneğin; Kartal'dan metroya binen İstanbullu, bu yolculuk için 3 lira 50 kuruş ödeyecek.

METROBÜSTE AKTARMA YOK, 5,20 DAHA

Ünalan durağından metrobüse binen aynı kişi; metrobüslerde aktarma olmadığı için gideceği durak sayısına göre 2 lira 50 kuruştan 5 lira 20 kuruşa kadar değişen fiyatlardan birini ödeyecek.

Zam sonrası metrobüste kaç durak ne kadar

GÜNLÜK 17 LİRA 40 KURUŞ

Böylece günlük gidiş geliş ücreti en yüksek 17 lira 40 kuruş olacak.

Metro-metrobüs yolculuğunun en düşük fiyatı ise gidiş geliş 12 lira olacak.

Zam sonrası metrobüste kaç durak ne kadar

METROBÜSTE KAÇ DURAK NE KADAR

1 durak - 2 lira 50 kuruş

2 durak - 3 lira

3 durak - 3 lira 50 kuruş

4-9 durak - 4 lira

10-15 durak - 4 lira 40 kuruş

16-21 durak - 4 lira 60 kuruş

22-27 durak - 4 lira 75 kuruş

28-33 durak - 4 lira 85 kuruş

34 durak ve sonrası - 5 lira 20 kuruş

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