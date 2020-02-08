Zam sonrası metrobüste kaç durak ne kadar

İstanbul'da ulaşım ücretlerine gelen yüzde 35'lik zam, ulaşım araçlarını her gün kullananları düşündürmeye başladı.

Öyle ki; fiyatların artık cep yakacak.

Her gün 2 araç kullanıp işe giden, aynı şekilde geri dönen bir işçinin cebinden çıkacak para yaklaşık 20 lira.

İLK BİNİŞ 3,50

Örneğin; Kartal'dan metroya binen İstanbullu, bu yolculuk için 3 lira 50 kuruş ödeyecek.

METROBÜSTE AKTARMA YOK, 5,20 DAHA

Ünalan durağından metrobüse binen aynı kişi; metrobüslerde aktarma olmadığı için gideceği durak sayısına göre 2 lira 50 kuruştan 5 lira 20 kuruşa kadar değişen fiyatlardan birini ödeyecek.

GÜNLÜK 17 LİRA 40 KURUŞ

Böylece günlük gidiş geliş ücreti en yüksek 17 lira 40 kuruş olacak.

Metro-metrobüs yolculuğunun en düşük fiyatı ise gidiş geliş 12 lira olacak.

METROBÜSTE KAÇ DURAK NE KADAR

1 durak - 2 lira 50 kuruş

2 durak - 3 lira

3 durak - 3 lira 50 kuruş

4-9 durak - 4 lira

10-15 durak - 4 lira 40 kuruş

16-21 durak - 4 lira 60 kuruş

22-27 durak - 4 lira 75 kuruş

28-33 durak - 4 lira 85 kuruş

34 durak ve sonrası - 5 lira 20 kuruş