Zam sonrası metrobüste kaç durak ne kadar

İstanbul'da ulaşım ücretlerine gelen yüzde 35'lik zam, ulaşım araçlarını her gün kullananları düşündürmeye başladı.
Öyle ki; fiyatların artık cep yakacak.
Her gün 2 araç kullanıp işe giden, aynı şekilde geri dönen bir işçinin cebinden çıkacak para yaklaşık 20 lira.
İLK BİNİŞ 3,50
Örneğin; Kartal'dan metroya binen İstanbullu, bu yolculuk için 3 lira 50 kuruş ödeyecek.
METROBÜSTE AKTARMA YOK, 5,20 DAHA
Ünalan durağından metrobüse binen aynı kişi; metrobüslerde aktarma olmadığı için gideceği durak sayısına göre 2 lira 50 kuruştan 5 lira 20 kuruşa kadar değişen fiyatlardan birini ödeyecek.
GÜNLÜK 17 LİRA 40 KURUŞ
Böylece günlük gidiş geliş ücreti en yüksek 17 lira 40 kuruş olacak.
Metro-metrobüs yolculuğunun en düşük fiyatı ise gidiş geliş 12 lira olacak.
METROBÜSTE KAÇ DURAK NE KADAR
1 durak - 2 lira 50 kuruş
2 durak - 3 lira
3 durak - 3 lira 50 kuruş
4-9 durak - 4 lira
10-15 durak - 4 lira 40 kuruş
16-21 durak - 4 lira 60 kuruş
22-27 durak - 4 lira 75 kuruş
28-33 durak - 4 lira 85 kuruş
34 durak ve sonrası - 5 lira 20 kuruş