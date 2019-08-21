Zamanda dolaştıran roman: Soğuk Yaz

Gwen Cole, kaleme aldığı kitabında; liseden terk ve geleceği belirsiz bir genç olan Kale Jackson’ın, zamanın getirdikleriyle İkinci Dünya Savaşı’nda çarpışan bir gence dönüşüyor. Sıra dışı yaşam öyküsünü yazar ustalıkla okuyucuya sunuyor. Hayatı boyunca avare bir yaşam sürdüren hiçbir sorumluluk almadan dünyanın yükünü sırtına yüklenmeden büyüyen Jackson savaşın soğuk yüzüyle tanışıyor. Elbette hayatta yaşamaktan başka gayesi olmayan birisi için zor bir deneyimdi savaş. Ama yapacak bir şey yoktu. Bu gerçekle yüzleşmek zorundaydı. Muhtemelen yazar, kitabın ismini seçerken bu duygudan esinlenmişti.

SOĞUK YAZ

Jackson, keskin nişancı olarak savaşıyordu. Dostluk kurduğu insanların ölümüne şahit olmak ve ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etmek onda derin yaralar açıyordu. Jackson’ın kalbinde hayat ve ölüm arasında açılan derin uçurumdan her gün kendisini atsa da sabah oluyor ve kendini yeniden o uçurumun başında buluyordu. Artık bu acı dayanılmaz olmaya başlamıştı. Yaşadıklarını unutmak her geçen gün daha da zorlaşıyordu.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Eski komşusu Harper’ın kasabaya taşınmasıyla, kaybettiğini sandığı umudu tekrar içinde filizlendi. Eğer yeterince pratik yapar ve aşka tutunursa, kalıcı olarak şimdiki zamanda kalabilir ve bir daha asla üşümezdi. Belki her şey için çok geç değildi.

Fakat geçmişe dair bir makale, onları kaçınılmaz soruyla yüzleşmek zorunda bırakacaktı: Kale gelecek sefer geçmişe gittiğinde dönebilecek miydi?”

Kitap hakkında bazı yorumlar:

“Soğuk Yaz, sessiz bir derinliğe ve basit bir güzelliğe sahip. Hayattaki yerini kaybettiğini hisseden bir kızla zamanda kaybolan bir oğlanın kendilerini bir yere ait hissedebilmeye dair arzularının evrensel hikâyesi.”

- Kristen Simmons

“Dokunaklı ve içten bir yolculuk.”

- Wendy Higgins, New York Times çoksatanı Tatlı Şeytan serisinin yazarı

“Geçmişe ve günümüze uzanan, yürek burkan bir yolculuk. Soğuk Yaz, hem içinde doğduğumuz hem de kendi seçtiğimiz aile bağlarının derinliklerine dalıyor.”

- Sarah Marsh

“Bağımlılık yaratan, duygusal, oldukça orijinal ve son derece güzel yazılmış bir zaman yolculuğu hikâyesi olmasının yanı sıra, içinde ilginç bir olay örgüsü ve karmaşık, gerçekçi ilişkiler de var. Gerçekten inanılmaz! Mutlaka okuyun.”

- Martina Boone

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Soğuk Yaz

Gwen Cole

Yabancı Yay.

S.:336

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Sonay Karaman

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