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Zamlı harç pulları kullanılmaya başlandı

Daha önce 15 liraya aldığınız yurt dışı harç pulunu artık 50 liradan kullanmak zorundasınız.

Haber Merkezi | 04.08.2019 - 19:10..
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Zamlı harç pulları kullanılmaya başlandı

Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile ülke dışına çıkarken ödenmesi gereken bir çeşit vergi.

Geçtiğimiz günlerde, yurt dışına çıkan vatandaşlardan alınan 15 TL'lik harç bedelinin 50 TL'ye çıkarılmasını öngören kanun yürürlüğe girmişti.

ÖNCEDEN ALDIYSANIZ DA BİR ŞEY DEĞİŞMİYOR

Böylece havalimanlarındaki 'harç pulu' gişelerinden 15 TL'ye aldığımız harç pulu, artık 50 lira oldu. Daha önce 15 TL'ye pul aldıysanız bunun bir önemi kalmadı.

35 LİRA VERİP YENİSİNİ ALABİLİRSİNİZ

Elinde eski 15 TL‘lik çıkış harç pulu olanlar havalimanında eski harç pulunu iade ediyor, üzerine 35 TL verip yenisi ile değiştirebiliyor.

Zamlı harç pulları kullanılmaya başlandı

Zamlı harç pulları kullanılmaya başlandı

Zamlı harç pulları kullanılmaya başlandı

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