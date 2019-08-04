Zamlı harç pulları kullanılmaya başlandı

Locadaki biletlerin 50 bin euro olduğu konsere Türkiye'deki ünlü isimlerden de ilgi var.

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KKTC'den Rum Kesimi'ne Maraş yanıtı

Başbakan Yardımcısı Özersay, "Kıbrıs Rum tarafını, Maraş sürecine öyle ya da böyle dahil edecek bir şeyi kabul etmemiz söz konusu değildir. Bölgeyi BM kontrolüne verecek değiliz." dedi.