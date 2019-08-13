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Zanka: Biz şampiyon olacağız

Feenrbahçe'nin yeni transferi Zanka, cuma günü başlayacak lig öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 14:29..
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Fenerbahçe tarihinin altıncı Danimarkalı futbolcusu olan Mathias Jorgensen (Zanka) sarı-lacivertli formayı layığıyla taşıyacağını söyledi.

"TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM"

Zanka, "Bu büyük kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Fenerbahçe'nin tarihine geçen Danimarkalı oyunculardan biri olmak istiyorum. Çubuklu formayla Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Högh, Kjaer ve Pingel gibi başarılar elde etmek için savaşacağım. Benden sonra gelenler de Zanka gibi taşıyacağız bu formayı diyecekler" dedi.

Zanka: Biz şampiyon olacağız

"SAYGI DUYMAYI ÖĞRENDİLER"

Savaşçı kişiliğine de değinen tecrübeli savunmacı, "Savaşmadan, mücadele etmeden başarı elde etmek zor. Kariyerim boyunca savaşçı kişiliğim nedeniyle rakiplerim tarafından sevilmeyen biri isim oldum. Fakat onlar da zamanla bana saygı duymaları gerektiğini öğrendiler. Bundan sonra ben ve takım arkadaşlarım bu büyük kulübün başarısı için sahada savaşacağız. Bir an olsun geri adım atmadan, şampiyonluk için oynayacağız" şeklinde konuştu.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Samandıra'da geçirdiği ilk günleri hakkında da konuşan Zanka, "Şu an takıma uyum aşamasındayım. Bir an önce bu dönemi atlatıp, forma giymeyi hedefliyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmak ve onları mutlu etmek istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız ve şampiyonluk hasretine son vereceğiz. Bizler sahada onlar da tribünde son ana kadar savaşacağız" dedi.

Zanka: Biz şampiyon olacağız

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