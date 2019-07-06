taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

ZAP bölgesinde en az iki terörist öldürüldü

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın Kuzeyi ZAP bölgesine düzenlenen hava operasyonunda en az iki terörist daha etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 08:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatlarıyla terör hedefleri vuruldu.

Harekatla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı düzenlenen hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

HAVA HAREKATIYLA 2 TERÖRİST DAHA EX OLDU

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın Kuzeyi ZAP bölgesine düzenlenen hava operasyonunda en az iki terörist daha etkisiz hale getirildi." dendi.

ZAP bölgesinde en az iki terörist öldürüldü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

132
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

85
Afrika Uluslar Kupası'nda Belhanda'lı Dirar'lı Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Belhanda'lı Dirar'lı Fas elendi

5
Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

Denizli'de driftçi sürücüye 7 bin lira ceza

35
Ankara Ekspresi 8 yıl sonra yeniden İstanbul yolunda

Ankara Ekspresi 8 yıl sonra yeniden İstanbul yolunda

9
İsrail 1948 ve sonrasındaki katliamların izlerini siliyor

İsrail 1948 ve sonrasındaki katliamların izlerini siliyor

27
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

140
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir