ZAP bölgesinde en az iki terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatlarıyla terör hedefleri vuruldu.

Harekatla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı düzenlenen hava harekatıyla ilgili açıklama yaptı.

HAVA HAREKATIYLA 2 TERÖRİST DAHA EX OLDU

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın Kuzeyi ZAP bölgesine düzenlenen hava operasyonunda en az iki terörist daha etkisiz hale getirildi." dendi.