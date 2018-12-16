Zap Suyu'nda rafting heyecanı

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışı etikili olurken, Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bunu fırsat bilen Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübüne üye 20 sporcu, araçlarla Çukurca-Hakkari karayolunun Köprülü mevkiine geldi. Burada hazırlıklarını tamamlayan sporcular, bindikleri iki botla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı.

HEDEFLERİ İLÇENİN ADINI DUYURMAK

Zap Suyu üzerinde rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular büyük performans sergiledi. Sporcular, hedeflerinin önümüzdeki yıl yapılacak olan Türkiye şampiyonasında, Çukurca ilçesinin adını tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak olduğunu dile getirdi.