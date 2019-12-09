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Zara'da 'Askıda çorap' projesi hayata geçirildi

Cami girişlerine asılan, özellikle işten gelen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, bu çorapları ücretsiz alabiliyor.

DHA | 09.12.2019 - 12:36..
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Zara'da 'Askıda çorap' projesi hayata geçirildi

Sivas'ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan 'Askıda çorap' projesi ilgi gördü.

İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın öncülüğünde çalışma başlatan ekipler, cami imamlarıyla bir araya gelerek proje hakkında istişarede bulundu. Din görevlilerinin istekleri dinlendikten sonra askıda çorap projesini hayata geçirdi.

İLK ETAPTA İLÇE MERKEZİNDEKİ CAMİLERE ASILDI

Proje ekibi ilçe merkezindeki camilerin duvarlarına monte etikleri standa çorap astı. Özellikle işten gelen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar bu çorapları ücretsiz alabiliyor. İlk etapta ilçe merkezindeki camilerde uygulamaya alınan proje, ilerleyen dönemlerde köy camilerinde de hayata geçirilecek.

Zara'da Askıda çorap projesi hayata geçirildi ViDEO

Zara'da 'Askıda çorap' projesi hayata geçirildi

"NEZİH ORTAMI BOZMAMAK İÇİN BAŞLATTIK"

Projeden cuma hutbesinde de bahsedilerek uygulama hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Proje hakkında bilgi veren Zara İlçe Müftülüğü'nde görevli Yukarı Ekenli Köyü İmamı Fikret Çelebi, "Şu anda kaymakamlığımızın gerçekten çok güzel bir projesi var. Dışarıdan gelen veya işçi olan kardeşlerimiz ya da ihtiyacı olan kardeşlerimize yönelik camideki nezih ortamı bozmamak için 'Askıda çorap' projesini başlattık. Bu projeyle bize yardımcı olan ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Zara'da 'Askıda çorap' projesi hayata geçirildi

"BAZILARI YIRTIK ÇORAPLA CAMİYE GELİYORDU"

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren cami cemaatinden İshak Sarıtepe ise "Bazı cemaatimiz yırtık çorapla camiye geliyordu. Bu da camide rahatsızlık veriyordu. Bu rahatsızlık ortadan kalktı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Zara'da 'Askıda çorap' projesi hayata geçirildi

Zara'da 'Askıda çorap' projesi hayata geçirildi

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