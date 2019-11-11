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Zara'da vaşak görüntülendi

Sivas'ta, ağzında avladığı tavşanla dolaşan vaşak, görenleri şaşırtarak cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İHA | 11.11.2019 - 11:41..
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Sivas'ın Zara ilçesi Kızılırmak civarında, nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi.

AVLADIĞI TAVŞAN İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Cengiz Oğuzhan, oğlu Arda ile Kızılırmak kenarında balık avlarken tesadüfen fark ettiği vaşağı, cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde vaşağın, avladığı tavşanı ağzında taşıdığı görüldü. Vaşağın, bir süre sonra gözden kaybolduğu belirtildi.

Zara'da vaşak görüntülendi

''BELGESELLERDE İZLİYORDUK ÇOK ŞAŞIRDIK''

Vaşağı görüntüleyen Cengiz Oğuzhan, vaşağı belgesellerde gördüklerini ve canlı görünce çok şaşırdıklarını belirterek, “Dün pazar günü olması sebebiyle oğlum ile beraber Kızılırmak'a balık tutmaya gittik. Oltayı ırmağa attığımızda karşı tepede hareket eden bir şey gördük. Ağzında bir av yakalamış hayvanın tepeye doğru çıktığını gördük. Bunun daha sonra vaşak olduğunu öğrenince çok şaşırdık. Çünkü daha önce belgesellerde izliyorduk. Oğlumda çok şaşırdı. Hemen kayıt altına aldık. Sivas'ın Zara ilçesinde böyle bir nadir görülen hayvanı gördüğümüz için de çok mutlu olduk.” dedi.

Zara'da vaşak görüntülendi

Zara’da vaşak görüntülendi

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