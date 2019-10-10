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Zararlı yazılım içeren 25 android uygulaması kaldırıldı

Google Play Store'da bulunan 25 fotoğrafçılık uygulamasında, zararlı yazılım tespit edildi.

Haber Merkezi | 10.10.2019 - 15:12..
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Artık, Google Play Store'da bulunan zararlı yazılım içeren uygulama haberlerini görünce şaşırmıyoruz. Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.

Siber güvenlik firması Symantec, Google Play Store'da bulunan 25 fotoğrafçılık ve moda uygulamasının zararlı yazılım içerdiğini tespit etti. Toplamda 2 milyondan fazla indirme sayısına sahip uygulamalar, daha sonra Google Play Store'dan kaldırıldı.

google play store

ZARARLI YAZILIM BULUNAN UYGULAMALAR

Aşağıda bulunan uygulamalar, şu anda Google Play Store'da bulunmuyor. Ancak kaldırılmadan önce bu uygulamalardan birini telefonunuza yüklediyseniz, hemen silmenizde fayda var.

  1. Auto Blur Photo
  2. Auto Cut Out (Free)
  3. Auto Cut Out Pro
  4. Background Cut Out Pro
  5. Blur Image Plus
  6. Blur Image Plus (1.0)
  7. Blur Image Pro
  8. Cut Paste Photo Editor
  9. Cut Paste Photo Editor (X 1.0)
  10. Face Feature
  11. Fashion Hairstyles Pic Editor
  12. Fashion Hairstyles Pic Editor 2.4.6
  13. Image Blur Editor
  14. Image Blur Editor (Free)
  15. Image Blur Editor (Unlimited)
  16. Hairstyles Photo Editor Plus
  17. Latest Hairstyles (Free)
  18. Motion On Picture
  19. Photo Background Editor Pro
  20. Photo Blur Background Maker 2019
  21. Photo Collage Maker
  22. Photo Cut Studio Professional
  23. Pop Color
  24. SkyCamera for 2019
  25. Yasuo wallpapers

Google Play Store'dan herhangi bir uygulama indirmeden önce, geliştiricinin mutlaka bilinir olmasına dikkat edin. Ayrıca uygulamanın yorumlar kısmına girerek, kullanıcı görüşlerine ve derecelendirmelerine mutlaka göz atın.Aynı zamanda uygulamayı indirmeden önce, sizden istediği izinlere de göz atabilirsiniz.

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Zararlı yazılım içeren 25 android uygulaması kaldırıldı

Zararlı yazılım içeren 25 android uygulaması kaldırıldı

Zararlı yazılım içeren 25 android uygulaması kaldırıldı

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