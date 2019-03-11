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Zarf için tünel kapatan sürücüye ceza

Beykoz'da düğün arabasının önünü kesen sürücü, trafiğe neden oldu.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 10:28..
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İstanbul Beykoz'daki Halil Ulukurt Tüneli’ne dün saat 16.00 sıralarında giren düğün konvoyunun önü, bir cip sürücüsü tarafından kesildi. Araçtan inen sürücü düğün aracına yaklaşarak, damattan para dolu zarf istedi.

Zarf için tünel kapatan sürücüye ceza

Zarfı eline alan sürücü, ardından koşarak aracına binerek yoluna devam etti. Ancak sürücü yaptığı bu hareketle, tünel trafiğini keserek uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Tünelde gelin arabasının önünü kesen adam VİDEO

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Oluşan trafik nedeniyle sürücüler, kornalara basarak duruma tepki gösterdi. Dörtlülerini de yakan konvoydaki araçlar, ardından tünelden çıkarak yollarına devam etti. Cip sürücüsünün bu sorumsuz hareketi ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

Zarf için tünel kapatan sürücüye ceza

Zarf için tünel kapatan sürücüye ceza

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