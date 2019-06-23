Zarflardaki milletvekili seçimi mührü için başvuru

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri için hazırlanan zarfların üzerinde, milletvekili seçimlerinde kullanılan mührün olduğu görüldü.

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bazı sandıklarda, sandık mührünün milletvekili genel seçimlerinde kullanılan mühür olduğu tespit edilmiş olup, süreç takibimizde. Sandıklarda tutanak tutturulup seçim süreci devam edilecek. Bu sandıklardaki oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvuru yaptık."

AK PARTİ DE BAŞVURDU

CHP'nin ardındandan aynı başvuruyu, AK Parti de yaptı. AK Parti de CHP gibi bu oyların geçerli sayılmasını istiyor.

Konuyla ilgili kararı YSK verecek.