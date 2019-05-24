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Zarif: Asıl terörist Trump’ın kendisi

ABD'nin İran’a yönelik teröre destek suçlamasına tepki gösteren Zarif, “Asıl terörist ekonomiyi kullanarak baskı yapan Trump’ın olduğunu belirtti.

İHA | 24.05.2019 - 21:06..
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ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran’ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD’yi tehdit etme” ifadelerini kullanmıştı.

Resmi temaslarda bulunmak için Pakistan’ın başkenti İslamabad’ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump’ın İran’ı terörist olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

"BİR TERÖRİST VARSA O KİŞİ TRUMP'TIR"

Trump’ın, İran’a yönelik teröre destek iddialarına değinen Zarif, ABD Başkanı’nın birçok kez İran’a yönelik böyle suçlamalarda bulunduğunu belirterek, “Bu lakap sadece kendisine yakışıyor. Eğer bir terörist varsa bu ekonomi dünyasında terör suçu işleyen Trump’ın kendisidir" dedi.

Zarif, “ABD Başkanı Trump İran halkını terörist adlandırarak öncelikle tarih konusunda bilgisizliğini göstermiştir. Trump birkaç gün önce İran’ın artık sona geldiğini söylemişti. İran halkı Trump’ın sonunu görecek ama Trump İran’ın sonunu göremeyecek” dedi.

Zarif: Asıl terörist Trump’ın kendisi

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