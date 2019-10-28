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Zatürre şikayetiyle geldi, kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi

Zonguldak'ta yaşayan 9 yaşındaki Görkem Ala'nın, zatürre şikayetiyle kaldırıldığı hastenede kalbinin sağ tarafta olduğu tespit edildi.

DHA | 28.10.2019 - 16:45..
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Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde yaşayan Görkem Ala’nın (9), 9 ay önce zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Ala'nın  organlarının ters yönde ve kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi.

YAPILAN KONTROLLERDE ANLAŞILDI

İlkokul öğrencisi Görkem Ala, geçen şubatta zatürre teşhisiyle Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların yaptığı kontrolde, Görkem Ala’nın organlarının ters olduğu fark edildi. Kalbi sağ tarafta bulunan Görkem Ala, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Görkem Ala, önceki hafta ise apandisit rahatsızlığı ile ilgili aynı hastaneye başvurdu. Görkem Ala’nın sol tarafında bulunan apandisit başarılı bir ameliyatla alındı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Görkem Ala, taburcu edildi.

Zatürre şikayetiyle geldi, kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi

35 BİNDE BİR GÖRÜLÜYOR

Bu tür kişilerde kalbin sağda olmasıyla diğer tüm iç organlarının zıt pozisyonda olduğunu anlatan Zonguldak Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Sertaç Akman, şöyle dedi: "Kalbin sağda olması durumu ile birlikte tüm iç organların zıt pozisyonda olması olarak bilinen kalıtsal bir durumdur. Toplumda 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebilecek bir durumdur. Bu durumda apandisit de sol alt kadranda bulunur. Hastaların çoğu yaşamı boyunca hiçbir belirti ve sıkıntı vermeden normal yaşamlarını devam ettirmektedirler."

Zatürre şikayetiyle geldi, kalbinin sağ tarafta olduğu fark edildi

SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLEMİYOR

Dr. Akman, bu durumun 6 bin ile 35 bin canlı doğumda bir görülebildiğini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkilemediğini söyledi.

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