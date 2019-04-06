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Zayn Malik, eski sevgilisi Gigi'ye Twitter'dan yürüdü

Şarkıcı Zayn Malik, bir süre önce ayrıldığı model sevgilisi Gigi Hadid için “O, şimdiye kadar bildiğim en inanılmaz kadın.” dedi.

Detay Haber | 06.04.2019 - 14:55..
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Bir dargın bir barışık yaşadıkları ilişkilerini bu yılın başında sonlandıran Gigi Hadid ve Zayn Malik ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İLK SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Şarkıcı Zayn Malik, Twitter üzerinden eski sevgilisine yönelik hislerini paylaştı.

“Burası duyguların yeri değil” diye tweet atan Malik, sonra “Sen de o söylediğin insan değilsin.” ve “Kendi hikayesini yazmak isteyen her aptal gibi...” diye yazınca herkes sözlerin Gigi Hadid’le ilgili olduğu düşündü.

Zayn Malik, eski sevgilisi Gigi'ye Twitter'dan yürüdü

"İNANILMAZ KADIN"

Küfürlü sözleri eski sevgilisine yazdığını düşünen takipçilerinin yorumları üzerine Malik, “Tweet’im Gigi Hadid’e değildi. Onu rahat bırakın, o şimdiye dek bildiğim en inanılmaz kadın.” savunmasını yaptı.

"ÇENENİZİ KAPATIN"

Malik ayrıca, “O, beni sevip desteklemekten başka bir şey yapmadı. Bu nedenle bir şey diyecekseniz bana gelin. Bilmiyorsanız da çenenizi kapatın!” ifadesini kullandı.

Zayn Malik, eski sevgilisi Gigi'ye Twitter'dan yürüdü

İLİŞKİYİ GİZLİ YAŞAMAK DA İŞE YARAMADI

Geçen yıl mart ayında iki senelik ilişkilerini sonlandıran Malik ve Hadid, ayrılıklarını Twitter üzerinden hayranları ile paylaşmışlardı. Nisan ayında yeniden bir araya gelen çift, bu sefer ilişkilerini gizli yaşamayı tercih etmişti.

Zayn Malik, eski sevgilisi Gigi'ye Twitter'dan yürüdü

Bu tavır yine de ikilinin ilişkisini kurtaramamıştı.

Zayn Malik, eski sevgilisi Gigi'ye Twitter'dan yürüdü

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