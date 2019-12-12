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Zehir taciri ile kullanıcılarına cami önünde baskın

Denizli’de polis ekipleri şüphe üzerine takip ettikleri otomobil içindeki şahısları cami önünde uyuşturucu alışverişi yaparken yakaladı. Zehir taciri kadın uyuşturucu satmadığını iddia etti.

İHA | 12.12.2019 - 11:04..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 789 Sokak üzerinde devriye atan yunus polisleri, içerisinde iki şahsın hareketlerinden şüphelendikleri 20 R 8357 plakalı otomobili takibi aldı.

ARACIN ÖNÜNÜ KESEREK KAÇMASINI ENGELLEDİ

Ardından aracın içine bir kadın şahsın daha bindiğini gören ekipler, otomobil cami önünde durunca hemen harekete geçti. Aracın önünü keserek kaçmasını engelleyen yunus polisi, daha sonra otomobilin içindeki şahısları gözaltına aldı.

Zehir taciri ile kullanıcılarına cami önünde baskın

Zehir taciri ile kullanıcılarına cami önünde baskın ViDEO

ÜST ARAMASI İÇİN KADIN POLİS MEMURU ÇAĞIRILDI

Şahısların üstünde ve araç içerisinde arama yapan ekipler, A.K. (37) ve M.T. (33) isimli şahısların üstünden yaklaşık 7 gram esrar ile uyuşturucu içme aparatları buldu. Şahısları kelepçeleyen ekipler daha sonra bölgeye P.S.K. (35) isimli kadın şüphelinin üst araması için kadın polis memuru istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen kadın polis, şüphelinin yaptığı üst aramasında esrar ile ilaç kutusu içerisine konulmuş metamfetamin, hassas terazi ve bong diye adlandırılan uyuşturucu içme aparatları buldu.

Zehir taciri ile kullanıcılarına cami önünde baskın

ZEHİR TACİRİ KADIN

Erkek şahısların kadın şahıstan uyuşturucu almak için buluştuğu öne sürülürken, operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zehir taciri ile kullanıcılarına cami önünde baskın

Zehir taciri ile kullanıcılarına cami önünde baskın

Zehir taciri ile kullanıcılarına cami önünde baskın

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