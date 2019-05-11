Zehirlendiğini iddia ederek iki kişiyi öldürdü

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi merkez Sarıkaya köyünde iki gün önce gerçekleşen olayda, Keklik Kılıç (40) kocası Hacı Kılıç’ı (48) ve görümcesi Fadik Elmas’ı (54) bıçakla öldürmüştü.

ZEHİRLENMEDİĞİ ANLAŞILDI

Cinayet sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan kadın, öldürdüğü görümcesi tarafından zehirlendiğini ileri sürdü. Bunun üzerine Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının zehirlenmediği anlaşılınca, akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanesine sevki gerçekleştirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Burada verilen doktor raporu ile akli dengesinin yerinde olduğuna karar verilen kadın, Yıldızeli Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı. Kılıç, adam öldürme suçlaması ile tutuklanarak, Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.