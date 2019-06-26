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Zehirlenme yalanına inanmayan polis cinayeti çözdü

Mardin'de "Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü." diyen kadının, eşini yasak aşk yaşadığı sevgilisi ile birlikte öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayet büro ekipleri, 5 yıl önceki olayı aydınlattı.

İHA | 26.06.2019 - 17:15..
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde A.Y., 31 Aralık 2014 tarihinde evinde ölü olarak bulundu.

BALIK-AYRAN YALANI

A.Y., eşinin "Balık ayran yedi, balık bayattı ondan ölmüş olabilir." söyleminin ardından otopsisi yapılmadan defnedildi. A.Y.’nin çevresini araştıran Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölümden şüphe ederek A.Y.'nin yattığı mezarın açılmasını istedi.

Zehirlenme yalanına inanmayan polis cinayeti çözdü

CİNAYET ŞUBE YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARDI

A.Y.'nin cesedi ve toprak örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu inceleme yaparken Cinayet Büro Amirliği ekipleri de incelemelerini sürdürdü. Ölen A.Y.'nin eşi F.Y. ve yasak aşkı olduğu öne sürülen A.D. ile bu şahıslara yardım eden A.Y. hakkında cinayet şüphelisi olarak gözaltı kararı verildi.

Zehirlenme yalanına inanmayan polis cinayeti çözdü

BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER

Mardin ve Hatay illerinde yapılan eş zamanlı operasyonla F.Y. ve A.D. gözaltına alındı. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüphelilerden A.D ve F.Y., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üçüncü şahıs A.Y.’nin ise yakalama emri ile arandığı, dolandırıcılık suçundan tutuklandığı öğrenildi. A.Y.'nin, eşi F.Y. ve yasak aşk yaşadığı A.D. tarafından boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

Zehirlenme yalanına inanmayan polis cinayeti çözdü

Zehirlenme yalanına inanmayan polis cinayeti çözdü

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