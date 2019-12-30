taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9479
Euro
6.6637
Altın
1514.99
Borsa
113683.61
Gram Altın
289.646
Bitcoin
43670.69

Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

İSTE öğretim üyeleri, yaptıkları çalışma ile deniz canlıları ve balıkçıların korkulu rüyası balon balığının dişinden, insan diş protezinde kullanılacak dolgu ve kaplama malzemesi elde etti.

DHA | 30.12.2019 - 08:44..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, doktora öğrencisi Servet Ahmet Doğdu, Türk ve dünya denizlerinde ekonomik değeri olmayan ve deniz canlıları için de tehlike sinyalleri veren balon balıkları üzerine araştırma çalışması başlattı.

Prof. Dr. Turan, balon balıklarının son yıllarda Türkiye denizlerinde yaygın olarak görüldüğünü ve bu durumun Türk ekonomisine büyük kayıplar verdiğini söyledi.

Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

ÇOK SAĞLAM DİŞLERİ VAR

İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, balon balıklarının türleri üzerinde yaptıkları araştırma çalışmaları içerisinde balon balığının çok sağlam ve keskin dişlerinin, diş sağlığında da kullanılabileceğini gördüklerini söyledi.

Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

ÇÜRÜK İNSAN DİŞİNE DOLGU

Balon balıkları üzerinde yaptıkları çalışmalarla ekonomik değer katmaya ve insanlığın hizmetinde kullanılabilirliğine yönelik çalışma yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Turan, ağız ve diş sağlığı sektöründe balon balıklarının dişlerinden faydalanabileceğinin anlaşıldığını söyledi. Turan, "Balon balıklarının dişi çok sert. En sert dişlerden birine sahipler. Biz de 'bundan ne yapabiliriz?' diye düşündük. Dolgu malzemesi ve kaplama diş yapılabilecek diş malzemesi ürettik. Bununla ilgili patent başvurusunu da yaptık ve kabul edildi. Çürük bir insan dişi alarak, temizleyip balon balığının dişinden elde etiğimiz dolgu malzemesi ile dolguladık. İnsan dişi ile balon balığının dişini birleştirerek tedavi ettik." dedi.

Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

İzmir’de iki kişiyi öldüren şahıs, bir polisi de vurdu

97
Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

Süleyman Soylu: PKK, çocuklara yaptıklarını videoya almış

77
Ödeme yapılmayan Türk işçiler, Gürcistan’da mahsur kaldı

Ödeme yapılmayan Türk işçiler, Gürcistan’da mahsur kaldı

41
Marmara Adası karanlığa büründü

Marmara Adası karanlığa büründü

25
Japonya’da sahile ceset dolu tekne vurdu

Japonya’da sahile ceset dolu tekne vurdu

6
Çam fıstığı altın değerinde

Çam fıstığı altın değerinde

18
ABD, Suriye ve Irak'ta İran'a ait üsleri vurdu

ABD, Suriye ve Irak'ta İran'a ait üsleri vurdu

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir