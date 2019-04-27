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Balıkesir'de hayvanları zehirlediler

Balıkesir'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin verdiği zehirli eti yiyen bir sokak köpeği ile iki aylık 3 yavrusu ve 3 kedi ölürken, 6 yavru köpek ise hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

DHA | 27.04.2019 - 08:49..
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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'ndeki Tatlısu İlk ve Orta Okulu bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan zehirli etten, sokak köpeği ile 8 yavrusu ve 3 kedi yedi.

6 YAVRU KÖPEK KURTARILDI

Hayvanlar zehrin etkisiyle can çekişirken, olayın haberini alan hayvanseverlerin müdahalesi ile 6 yavru köpek kurtarıldı. Feci olayda anne köpek ile 3 yavrusu ve 3 kedi de kurtarılamayarak öldü.

Balıkesir'de hayvanları zehirlediler

MOBESE İSTEDİLER

Bu tip olayların son zamanlarda artış gösterdiğini belirten mahalle sakinleri, "Hayvanseverler olarak çok üzülüyoruz. Tatlısu Mahallesi'nin önemli alanları görebilecek şekilde mobese kameraları konulması için Erdek Kaymakamlığı’na başvuracağız." ifadelerini kullandılar.

Balıkesir'de hayvanları zehirlediler

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