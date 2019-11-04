Zehirli ıspanak haberlerine pazarcılardan protesto

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yaşayan 44 kişi, önceki gün çeşitli yerlerden aldıkları ıspanakları tükettikten sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise yaşanılanların ardından bugün bir açıklama yaptı.

Açıklamada; faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtildi.

Açıklamada alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında, ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edildiği bildirildi. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu belirtildi.

Öte yandan yaşanılanların ardından bugün İstanbul’da halk pazarında ıspanak satan pazarcılar; ıspanağın sağlıklı olduğunu, çiğ ıspanak yiyerek ispatlamaya çalıştı. Vatandaşlardan kimisi çıkan haberlere inanmayıp ıspanak tüketmeye devam edeceğini söylerken, kimisi ise yemekten korktuğunu belirtti.

"SOĞANDA DA AYNI ŞEYİ YAPMIŞLARDI"

Ispanak zehirlenmesi ile ilgili çıkan haberlere tepki gösteren pazarcı Kasım Ünal, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Ispanak derin dondurucuya konulduğunda bozulmaz. Çürük ıspanaktan yapmış olabilir. Çürük ıspanağı atıp zarar etmek yerine yemek yapmıştır. Ben kendimi bildim bileli ıspanak yiyorum. Ispanaktan kesinlikle zarar gelmez." dedi.

Pazarcılar çıkan haberlere çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi VİDEO



"HİÇ ISPANAKTAN ZEHİRLENME OLUR MU"

Ispanağı çok sevdiğini söyleyen vatandaş İsmail Ergin de "Ispanakta zehirlenme olur mu, bu tarz şeyleri bir ara soğan için yapmışlardı. Ispanak üzerinde şu an bir oyun oynanıyor. Ispanak çok severim. İmkanım olsa haftanın 4 günü yerim. Bu zehirlenmelerde ıspanağı etkileyen mutlaka bir yan zehirleyici madde vardır. Yağ ya da içine konulan katkı maddesi olabilir." diye konuştu.

25 senedir pazarcılık yaptığını söyleyen Cevdet Savaş, “25 senedir pazarcılık yapıyorum. Küçüklüğümden beri pazardayım. Ispanağın zehirli olması gibi bir durum olamaz. Taze alın pazardan zehirlenmezsiniz. 1 gün bile müşterilerimden şikayet almadım” ifadesini kullandı.