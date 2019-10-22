Zehra Çilingiroğlu beğenilmedi

Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile modacı Gülnur Güneş’in düğününe katıldı.

AŞK TARZI

Düğünde aynı renk ve tarzda giydikleri kıyafetle boy gösteren sevgililer tüm dikkatleri üzerine çekti. Garson kıyafetine benzetildi Zehra Çilingiroğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun katıldığı düğünde giyim tarzına eleştiriler de geldi. Zehra Çilingiroğlu, yaptığı kombinle düğünde görev yapan garsonlara benzetildi.

Çilingiroğlu'nun takipçileri "Düğüne garson olarak mı katıldı, 50 yaşındaymış da 30 görünüyor" gibi yorumlar yaptılar.

"YÜZÜM OTURDU"

Estetik yaptırdığı iddialarına Çilingiroğlu “Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız. Zaten estetiğe annem müthiş karşı.” sözleriyle karşılık vermişti.