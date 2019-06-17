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Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum sahillerinde

Hülya Avşar'ın kızı Zehra, erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Bodrum'da baş başa tatil yaptı

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 09:21..
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Zehra Çilingiroğlu'nun annesi Hülya Avşar’la da tanıştırdığı sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Genç çift, geçtiğimiz günlerde birlikte tatile çıktı.

GENÇ AÇIKLARDAN ROMANTİK DAKİKALAR

Bodrum’un popüler plajlarından birine giden Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, arkadaşlarıyla beraber locayı tercih etti.

Denize girmek yerine sevgilisiyle beraber güneşlenmeyi tercih eden Çilingiroğlu, bir ara başını onun omzuna yasladı. Gençlerin romantik anları objektife böyle yansıdı.

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum sahillerinde

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum sahillerinde

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum sahillerinde

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle Bodrum sahillerinde

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