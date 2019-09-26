Zehra Çilingiroğlu'nun yüzü gülüyor

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Etiler’de objektiflere yansıdı.

ZEHRA'NIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ADAM

Hürriyet'te yer alan habere göre, gittikleri mekanda yemek yiyen sevgililerin keyifleri yerindeydi. Çıkışta sevgilisinin aracına geçen Çilingiroğlu, evinin yolunu tuttu.

"OH TADINI ÇIKARSINLAR"

Hülya Avşar, kızı Zehra’nın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tanışmıştı. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile daha önce İngiltere’de tanıştıklarını söyleyen Hülya Avşar, “Ben zaten, Zehra Londra’da okurken tanışıyordum. Hepsi çok tatlı çocuklar, oh tadını çıkarsınlar, gezsinler tozsunlar.” diye konuşmuştu.