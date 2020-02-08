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Zehra Çilingiroğlu'ndan evlilik sorularına yanıt yok

Sevgilisiyle kebap yemeğe giden Zehra Çilingiroğlu, evlilik sorularını duyunca kaçtı.

Haber Merkezi | 08.02.2020 - 11:25..
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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki akşam uzun zamandır aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Etiler'deki bir kebapcıdan çıkarken görüntülendi.

Araç içinde objektife takılan genç aşıklar, evlilik soruları üzerine gaza basıp gözden kayboldu.

ZEHRA AİLEDEN ONAY ALAMIYOR

Sevgilisinin ailesiyle tanışan Zehra Çilingiroğlu'na evlilik için annesi Hülya avşar'ın izin vermediği biliniyor. Avşar daha önce verdiği bir röportajda "Kızımın yaşı daha çok küçük" açıklamasında bulunmuştu.

Zehra Çilingiroğlu'ndan evlilik sorularına yanıt yok

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