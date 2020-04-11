Zehra Zümrüt Selçuk kimdir

Zehra Selçuk, başarılı bir öğrencilik sürecinin ardından, babasından da aldığı ön izlenim ile kendisini siyasetin içinde bulmuş. Selçuk, bir ekonomist ve 2018’den beri de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız.

Özellikle Koronovirüs ile savaştığımız şu günlerde bilgilendirmesini en merak ettiğimiz isimlerden birisi. Nihayetinde hepimiz maddi kazanç için çalışıyoruz. Peki Selçuk neler yapıyor? Hangi çalışmalarda bulunarak bugünlere geldi? Nasıl bir çalışma yaşamında ilerledi?

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Zehra, 1 Ocak 1979’da, Ordu’da, Şadiye ve Atilla Koç çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldiğinde ailesi, ona ‘Zehra Zümrüt’ adını verdi. İlkokula İzmir’de başladı. Sonra sırasıyla Siirt ve Giresun’da da eğitimine devam etti ve 1996’da, Ankara’da, Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

Ardından Bilkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü Türkiye 49.’su olarak tam burslu kazandı. Fakülteyi üçüncülükle tamamladı. Eğitiminde başarılı bir grafikle ilerleyen Zehra, 2000’de, Amerika’daki Michigan Üniversitesi’ne, ekonomi alanındaki doktora programına burslu kabul edildi. Burada doktora çalışmalarına başlamıştı ki, alan değiştirerek Teksas Devlet Üniversitesi’nde, İşletme doktorasına başladı.

Ayrıca doktora eğitimi devam ederken bir yandan da Muhasebe ve Enformasyon Sistemleri üzerine yüksek lisansını da yaptı. Aynı zamanda Araştırma Görevlisi olarak İşletme ve Muhasebe derslerine girdi…

Buradaki eğitim ona çok iyi bir İngilizce dili ve siyasette de başarılı bir yol olarak dönecekti…

Kariyerinde ilk adımları

Zehra Selçuk, kariyerinin ilk adımını, 2003-2007 yılları arasında Teksas Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak atmış oldu. Yüksek lisansı ve doktorasını tamamladıktan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) organlarından İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (SERSIC) kıdemli araştırma göreviyle çalışmaya başladı. Daha sonra yine bu kuruma direktör oldu. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik birçok proje ile kapasite geliştirme programlarının da koordinatörlüğünü yürüttü.

Bununla birlikte Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciliği, Kadın Platformu Üyeliği, Satrançla Büyüyorum Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de üstlendi…

(Eşi Ali Aydın Selçuk ile)

Özel hayatı

Zehra, 2008’de, şu anda TOBB Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Profesörü Ali Aydın Selçuk ile evlendi. Böylece biz onu Zehra Zümrüt Selçuk olarak tanıdık.

Selçuk, ayrıca belirtmek gerekirse Atilla Koç’un da kızı. Atilla Koç, 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı. Bununla birlikte TBMM 22. Ve 23. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili. Bu açıdan bakıldığında da Selçuk için siyaset ona, babasından miras…

(Babası Atilla Koç ile)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk

Selçuk, 10 Temmuz 2018’de, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk kabinesine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak getirildi. Kurulan 66. Hükümette Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile birlikte, yer alan iki kadın bakandan birisiydi…

Selçuk’un babası Atilla Koç, kuşkusuz bu habere en çok sevinen isim oldu. Kızıyla gurur duyduğunu ifade eden Koç, gözyaşlarını tutamamıştı. Duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Osmanlı döneminde vardır; ama Cumhuriyet döneminde sağlığında bir bakanın evladını bakan olarak görme şerefi sadece bana nasip oldu. Bana bu şerefi bahşeden yalnız Türkiye'nin değil, bütün mazlumların lideri, Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan'a şükran borçluyum. Ben bu memleketin evladı olarak hizmet ettim. Hizmet etmeye devam ediyorum. Ama benim hizmetlerimi sağlığımda bir başka bakan arkadaşım, kızıma bu hizmetler üzerine vazife deruhte etmek görevi verilmesi cidden çok şeref verici bir şey. Duygulandım, bu duygulandığımdan dolayı da herhangi bir pişmanlık duymuyorum. İnsan dertten de ağlarmış sevinçten de ağlarmış. Ben anamın ve anamın babaannesinin ismini alan Zehra Zümrüt'e teşekkür ediyorum. Allah onu başarılı kılsın.”

Göreve atanmadan önce İİT Direktörü olarak görevli olan Selçuk, toplumsal cinsiyet, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri, demografi, işgücü, eğitim ve inovasyon, bankacılık ve finans, bilgi performans sistemleri, kalkınma yardımları gibi pek çok konuda sosyoekonomik veri tabanları, raporlar ve anketler üzerine çalışmıştı. İİT İstatistik Komisyonu çerçevesinde uluslararası kuruluşları ile işbirliği kurarak uluslararası toplantılar düzenledi. Bugün ise, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak hizmetine devam ediyor…

Bugün Zehra Zümrüt Selçuk

Tüm bakanlıklar bugün, Covid-19 ile mücadele için çalışıyor. Selçuk da bu isimlerden biri. Koronavirüs salgınının başlaması ile elbette Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yoğun bir çalışma sürecine girdi. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemlere uyum sağlayan ve sağlanmasının önemini vurgulamak üzere vakıflara yapılan yardımları ve artırılacağını da duyurdu. 2,3 milyon haneye 1.000’er lira ulaştırmayı hedefliyorlardı. Çalışanların işlerinden ayrılmaları ya da ücretsiz izne çıkarılmaları durumunda, ödemesinin yüzde 75’ini almış olacağının altını çizerek, işine göre 1752 lira ile 4380 lira arasında gelir desteği sunmayı planladılar. Bu durumdan yararlanmada da kolaylığa gitmeyi ihmal etmediler. Bu açıklamaları dile getirirken sektör ayrımı ya da çalışan sayısı ayrımı olmadığını belirten Selçuk, çalışmalarını ‘Hem ekonomik direnç arttırmak hem de çalışanlarımıza destek sağlamak amacıyla yaptık.’ diye özetliyordu…

Bununla birlikte Engelli Bakım Merkezleri ve Huzurevlerinde de çok sıkı önlemler alındı. Ayrıca elbette kadınlar üzerine özellikle çalışmayı, bu süreçte de unutmadı. Şartlı Sağlık Yardımı, Şartlı Lohusalık Yardımı ve Şartlı Gebelik Yardımı gibi konularda da artışa gittiğini duyurdu. Bu süreci hep birlikte çalışarak ve inanarak aşacağımıza inanan Selçuk, istihdamı korumanın ve üretimi devam ettirmenin de önemine dikkat çekiyordu.

Bakanlıklar kendi alanlarında çalışmalarını en sıkı haliyle yürütmeye çalışıyor. Bir virüs salgını dünyayı kıskacına almışken, herkes canla başla çalışıyor. Hiçbir şey yapmadığını düşünenler bile aslında evde kalma sürecine destek olarak en önemli görevlerden birini yerine getiriyor. Ekonomi, kuşkusuz bizi en çok kaygıya sürükleyen konu. Nasıl ki gözler sağlığa, eğitime çevrilmişse, aynı merakla ekonomiye de çevriliyor. Sağlık Bakanımız Koca’nın virüsü yendiğimizi duyuracağı günü iple çekiyoruz. O güne dek Selçuk’un da ağzından çıkan her yeni bilgi çok değerli…

Hepimizin bu süreci maddi manevi en az hasarla atlatacağı dileği kalbimizde. Sağlıklı ve kazançlı günlere…

Damla Karakuş

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