Zelenskiy: Benim değil çocuklarınızın fotoğraflarını asın

Ukrayna devlet başkanlığı seçimini kazanan Vladimir Zelenskiy, yemin ederek görevine başladı.
Ukrayna Parlamentosu'nun önünde toplanan çok sayıda vatandaş kurulan dev ekranda Zelenskiy'nin yemin törenini izledi.Halkı selamlayan Zelenskiy, ardından parlamentoda yemin ederek görevine resmen başladı.
"ÇOCUKLARINIZIN FOTOĞRAFLARINI ASIN"
Zelenskiy, makam odalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zelenskiy “Odalarınızda benim resmimin olmasını istemiyorum. Devlet başkanı ikona değildir, idol değildir.
Oraya benimki yerine çocuklarınızın fotoğrafını asın ve ne zaman bir karar alacak olsanız onların gözlerine bakın” dedi.