Zelenskiy: Benim değil çocuklarınızın fotoğraflarını asın

Fenerbahçe, Moses'ın penaltıdan attığı golle Erzurumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla kümede kalma umutlarını iyice yitirmiş oldu.

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Havaların ısınması pazar fiyatlarını etkiledi

Ramazan'da hem market hem de üreticide en yüksek fiyat artış oranının limonda görüldüğünü, fiyatı en fazla düşen ürünün üreticide domates, markette kuru soğan oldu