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Zelenskiy: Rusya ile tek ortak noktamız, aramızdaki sınır

Ukrayna'da devlet başkanlığını kazanan Vladimir Zelenskiy, "Rusya ile Kırım meselesi ve Donbass saldırısı sonrası tek ortak noktamız sınırımız" açıklamasında bulundu.

AA | 03.05.2019 - 04:15..
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Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

"TEK ORTAK ŞEYİMİZ, ARAMIZDAKİ SINIR"

Zelenskiy, "Her vedadan sonra ‘iyi günler gelir’, bu kesin. Uzun süredir Rusya ve Ukrayna’nın daha fazla ne ortak noktası olabileceği konusu üzerine düşünüyorum. Kırım meselesi ve Donbass saldırısı sonrası ortak tek bir şeyimiz kalıyor o da 2 bin 295 kilometre 400 metre olan sınırımız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Rusya ile tek ortak noktamız, aramızdaki sınır

Rusya’nın, Ukrayna tarafına ait bölgelerdeki tüm kontrollerinden vazgeçmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, "Ancak o şekilde Rusya ile ortak bir zemin arayışı içine girebiliriz" dedi.

Zelenskiy: Rusya ile tek ortak noktamız, aramızdaki sınır

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