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Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde sürekli ortaya çıkan ve çözmeye çalıştığı sorunları mecazen tarif etmek için 'delik deşik gemi gibi' ifadesini kullandı.

AA | 08.03.2020 - 01:24..
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Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi

İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Her yerde delikler var ve onları ellerin ve ayaklarınla kapatmaya çalışıyorsun. İşte böyle yaşıyoruz. Delikleri kapatıyoruz” diye konuştu.

Bunun üzerine sunucu, Ukrayna’nın batan bir gemiye benzediğine dikkat çekti, ancak Zelenskiy, “Fakat biz batmıyoruz” şeklinde karşılık verdi.

Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi

"DEVLET BAŞKANI, ÇOK FAZLA SORUNU ÇÖZMEK DURUMUNDA"

Başkanın çalışmamasının bir dizideki oyuna ‘çok benzediğini’ de ifade eden Zelenskiy, fakat daha sonra söylediklerini düzelterek, gerçek hayatta başkanlık döneminin 5 yıl sürdüğünü ve devlet başkanının çok fazla sorunu çözmek durumunda olduğunu sözlerine ekledi.

Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz yılın nisan ayında yapılan başkanlık seçimlerini, seçmenlerin yüzde 70’inden fazlasının oyunu alarak kazanmıştı.

Zelenskiy’in bir dönemden daha fazla görevde kalma niyetinde olmadığını birçok kez açıklasa da Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Trofimov, seçmenlerin büyük bir olasılıkla Zelenskiy’in göreve devam etmesini isteyeceklerini, fakat nihai kararı kendisinin vereceğini belirtmişti.

Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi

ZELENSKİY'NİN REYTİNGİ DÜŞÜYOR

Yapılan son sosyolojik araştırmalar ise, eski komedyen Zelenskiy’in reytinginin azaldığını ortaya koyuyor. Örneğin geçen şubatta Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü, ankete tabi tutulanların yüzde 47’sinin Zelenskiy’in başkanlığına olumlu yaklaştığını belirledi, fakat 2 ay önce yapılan ankette bu oran yüzde 60 olduğu anlaşıldı.

Zelenskiy: Ukrayna delik deşik bir gemi gibi

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