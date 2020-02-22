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Zelenskiy: Virüs gerginliğinin sorumluları hesap verecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da korona virüsü nedeniyle yaşanan gerginliğe sebep olanların hesabını vereceklerini söyledi.

İHA | 22.02.2020 - 05:59..
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından halka seslenerek sağduyu çağrısı yaptı. Zelenskiy, yaptığı konuşmada, “Çin’den Ukrayna’ya naklini gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımız için mutluyuz. Önümüzdeki karantina süresi boyunca yani 2 haftalık süreçte bir sınavdan geçeceğiz. Yalan haberlere değil, mantıklı ve sağlıklı düşünceye inanacağız. Unutmayın ki en korkunç virüs nefrettir” ifadelerini kullandı.

"HESAP VERECEKLER"

Yaptığı konuşmasının devamında ise Zelenskiy, “Karantina bölgesinde yaşayan bazı vatandaşlarımızın endişelenmelerini anlıyorum. Bazılarının bilinçli olarak halk arasında paniğe yol açma çabalarını biliyoruz. Bu işi planlayanlar ve organize edenler hesap verecekler” diye konuştu.

Zelenskiy: Virüs gerginliğinin sorumluları hesap verecek

"SENİ EVE GETİRECEĞİZ"

Zelensky, Çin’den Ukrayna’ya gelirken köpeği alınmadığı için tahliye uçağına binmeyi reddeden Anastasiya Zinçenko isimli Ukrayna vatandaşını telefonla bizzat arayarak, “Köpeğini neden almadıklarını bilmiyorum ama bir yolunu bulup seni evine getireceğiz” dedi.

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Zelenskiy: Virüs gerginliğinin sorumluları hesap verecek

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