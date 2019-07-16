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Zemin katta 10 gün mahsur kalan köpek kurtarıldı

Karaman'da düştüğü apartman boşluğunda yaklaşık 10 gün mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin kurtarmasının ardından hayvan barınağına gönderildi.

DHA | 16.07.2019 - 12:58..
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Ali Şahane Mahallesi'nde oturan Ayşe Can, ekmek yapmak için girdiği apartmanın zemin katındaki boş alanda, köpek sesi duydu. Köpek sesinin apartman boşluğundan geldiğini fark eden Can, itfaiyeden yardım istedi.

İTFAİYE KAPILARI KIRARAK ULAŞTI

Yaklaşık 10 gündür köpek seslerini duyduğunu belirten Ayşe Can, köpeğin yerini bir türlü tespit edemediklerini söyledi.

İhbar üzerine köpeğin mahsur kaldığı apartmana gelen ekipler, apartman boşluğunun kapısını kırarak köpeğe ulaştı.

Zemin katta 10 gün mahsur kalan köpek kurtarıldı

BARINAĞA BIRAKILDI

Açlıktan ve susuzluktan bitkin düşen köpeğe, mahalleliler tarafından su ve yemek verildi. Köpek, tedavi edilmek üzere hayvan barınağına götürüldü.

Zemin katta 10 gün mahsur kalan köpek kurtarıldı

Zemin katta 10 gün mahsur kalan köpek kurtarıldı

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