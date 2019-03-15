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Zernek Baraj Gölü'nde balık avı başladı

Büyük bölümü buz tutan Zernek Baraj Gölü'nde buzların erimesiyle balıkçılar mesailerine başladı.

AA | 15.03.2019 - 02:35..
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Vanı'ın Gürpınar ilçesinde 105 milyon metreküp su kapasiteli gölün yüzeyinin büyük bölümü, soğuk havanın etkisiyle üç ay önce buz tabakasıyla kaplandı.

Zernek Baraj Gölü'nde balık avı başladı

Havanın ısınmasıyla buzların çözülmesinin ardından balıkçılar mesailerine başlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Zernek Baraj Gölü'nde balık avı başladı

Baharla birlikte gölün buz tabakası eriyen kısımlarında avlanan balıkçılar, yakaladıkları sazan ve alabalıkları satarak geçimlerini sağlıyor.
Gölde bulunan ancak don nedeniyle kullanılmayan balık kafesleri de buzların tamamen çözülmesiyle yeniden faaliyete geçirilecek.

Buzlar çözülünce balık avlamaya başladılar VİDEO


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