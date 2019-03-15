Zernek Baraj Gölü'nde balık avı başladı

Vanı'ın Gürpınar ilçesinde 105 milyon metreküp su kapasiteli gölün yüzeyinin büyük bölümü, soğuk havanın etkisiyle üç ay önce buz tabakasıyla kaplandı.

Havanın ısınmasıyla buzların çözülmesinin ardından balıkçılar mesailerine başlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Baharla birlikte gölün buz tabakası eriyen kısımlarında avlanan balıkçılar, yakaladıkları sazan ve alabalıkları satarak geçimlerini sağlıyor.

Gölde bulunan ancak don nedeniyle kullanılmayan balık kafesleri de buzların tamamen çözülmesiyle yeniden faaliyete geçirilecek.

Buzlar çözülünce balık avlamaya başladılar VİDEO



