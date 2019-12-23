Zernek Baraj Gölü'nü tatlı su kerevitleri istila etti

Van Gölü Havzası'nda daha önce görülen ve istilacı bir tür olarak bilinen zebra midyelerin ardından bu kez de Zernek Baraj Gölü'nde tatlı su kerevitleri ortaya çıktı.

600 BİN YILDAN SONRA İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Yaklaşık 600 bin yıldır var olduğu belirtilen Van Gölü Havzası'nda şu ana kadar görülmemiş tatlı su kerevitleri, Zernek Baraj Gölü’nde ilk kez görüldü.

BALIK STOKLARINI BALTALAYABİLİR

Sayıları hızla artan kerevitlerin, bölgede 15 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefallerinin yumurtalarını yiyerek beslenmesi nedeniyle balık stoklarını baltalayacağı öngörülüyor.

''TATLI SU KEREVİTİ, İNCİ KEFALİ İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE OLUŞTURUYOR''

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, özellikle tatlı su kerevitlerinin 15 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefali için büyük bir tehlike oluşturduğunun altını çizerek, “Balıkçılık yönetiminde mevcut stokları korumamız ve iyileştirmemiz gerekiyor. Buraya atmış olduğumuz her bir canlı türü burada yaşayan balıkların besinine ortak olacak, besin zincirini değiştirecek ve bölgedeki balıkçılığa zarar verecektir. Özellikle tatlı su kereviti, inci kefali için büyük bir tehlike oluşturuyor. Ülkemizdeki her akarsu önemli, fakat Van Gölü’ne dökülen akarsuların ayrı bir önemi var. Çünkü bölgemizdeki 15 bin insanın geçimini sağladığı inci kefali stokunun devamlılığı, yaz aylarında tatlı sulara bıraktığı yumurtalara bağlıdır. İşte bu tatlı su kereviti hem inci kefalinin üreme habitatını işgal edebilir hem de inci kefallerinin bıraktığı yumurtaları yiyerek stoka katılımının önüne geçebilir.” dedi.

''BURAYA GETİRİLEN HER CANLI TÜRÜ, DOĞA TÜRLERE ZARAR VERECEKTİR''

Van Gölü Havzası’nın kırılgan ve özel bir ekosisteme sahip olduğunu belirten Akkuş, “Buraya getirilen her canlı türü, yaşayan doğal türlere zarar verecektir. Diğer taraftan buradaki insanların geçim kaynağı olan balıkçılığa balta vuracaktır. Bu nedenle bu tip faaliyetlerin önüne geçmemiz gerekiyor. Van Gölü Havzası’nda mevcut türler dışında başka türlerin olmaması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

''BİRİLERİ GELİP ATTI''

Van Gölü Havzası’nın 600 bin yıllık bir havza olduğunu ve bu süre içinde tatlı su kerevitinin şu ana kadar görülmediğini söyleyen Akkuş, “Tatlı su kerevitini kimlerin ve neden attığıyla ilgili şu an elimizde bir veri yok. Ancak ticari amaç ve ticari kaygı nedeniyle birileri buraya tatlı su kerevitini atmış olabilir veyahut balıklandırma çalışmaları sırasında bu tür buraya yanlışlıkla gelmiş olabilir.” dedi.