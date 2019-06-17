taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9191
Euro
6.6433
Altın
1341.95
Borsa
90787.01
Gram Altın
255.41

Zerrin Öze

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, isminin Murat olduğu öğrenilen kişiyle dün akşam sürpriz bir şekilde dünya evine girdi.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 07:10..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Zerrin Özer (61), bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nikah masasına oturdu.Zerrin Öze

"BİZİM CAMİADAN DEĞİL"

Zerrin Özer geçen aylarda “Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil.

"BANA BEBEK GİBİ BAKIYOR"

Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız” açıklamasını yapmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

447
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

186
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

311
İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

192
Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

68
50 yuva olan caretta caretta kumsalı tarla gibi sürüldü

50 yuva olan caretta caretta kumsalı tarla gibi sürüldü

19
Uruguay Copa America'da Ekvador'a 4 attı

Uruguay Copa America'da Ekvador'a 4 attı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir