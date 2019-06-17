Zerrin Öze

Zerrin Özer (61), bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle nikah masasına oturdu.

"BİZİM CAMİADAN DEĞİL"

Zerrin Özer geçen aylarda “Çok yakında duyarsınız güzel haberleri. Evlilik teklifi aldım. Uzun zamandır bir ilişkim var, hiçbir zaman görüntülenmedik dışarıda. İki seneye yaklaşıyor ilişkimizin başlayalı. Sevgilim bizim camiadan değil.

"BANA BEBEK GİBİ BAKIYOR"

Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi… Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine. Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikah masasına oturacağız” açıklamasını yapmıştı.