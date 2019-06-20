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Zerrin Özer'in eşi hakkında yeni bir iddia daha

DJ Hakan Kakız, Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Murat Akıncı'nın yıllar önce kendisine aşık olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 07:03..
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Zerrin Özer'in eşi hakkında yeni bir iddia daha

Üç yıllık sevgilisi Murat Akıncı ile geçen pazar günü nikah masasına oturan Zerrin Özer'in mutluluğu yarım kaldı. Eşi hakkında çıkan iddiaları duyunca fenalaşan Zerrin Özer hastanelik oldu.

"ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI YOLLADI"

Akıcı'yla ilgili ilginç bir iddia daha ortaya atıldı. Birçok kadını dolandırdığı konuşulan Murat Akıncı'nın, sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını gönderdiği öne sürüldü.

"HERKESE AYNI NUMARAYI YAPIYOR"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şoke eden Hakan Kakız, şu ifadeleri kullandı: "Bu adam servet avcısı bir dolandırıcı! Seneler önce bana yazıp bana aşık olduğunu söyleyip çıplak fotoğraflarını atıyordu bana. Daha sonra ünlü bir kız arkadaşıma da aynı şeyleri yaptığını öğrenince her yerden engellemiştim. Yazık yani üzüldüm Zerrin Hanım için. Adam resmen oyunculuğunu konuşturup kendine aşık ediyor insanları, tabi sırf paraları yemek için pes."

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