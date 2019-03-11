taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4394
Euro
6.1212
Altın
1296.37
Borsa
101836.51
Gram Altın
226.701

Zeugma ve Göbeklitepe figürleri takı oluyor

Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti ve Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin figürleri, Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü'nde hazırlanan takılarla kadınların parmaklarını, boyunlarını ve kulaklarını süsleyecek.

AA | 11.03.2019 - 12:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin ön plana çıkan turizm değerlerinden Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin figürleri, Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü'nde takılara işleniyor.

Enstitünün kuyumculuk atölyesinde, Zeugma mozaikleri ve Göbeklitepe'deki taşların üzerinde bulunan figürlerden esinlenerek oluşturulan koleksiyondaki takılar, kadınların parmaklarını, boyunlarını ve kulaklarını süsleyecek.

Zeugma ve Göbeklitepe figürleri takı oluyor

HEDEF TARİHİ DEĞERLERİ TANITMAK

Özel koleksiyonda kolye, küpe, yüzük, broş gibi takılar yer alıyor. Koleksiyon kapsamında ev dekorasyonunda kullanılan çeşitli materyallerin üretimine ise daha sonra başlanacak.

Koleksiyonla, Türkiye'nin önemli iki tarihi ve turistik değerinin tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Zeugma ve Göbeklitepe figürleri takı oluyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

197
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

33
Karius oyundan çıkmak istedi

Karius oyundan çıkmak istedi

22
Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

81
Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

386
Hatice kalçasını gösterdi

Hatice kalçasını gösterdi

91
THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir