Zeugma ve Göbeklitepe figürleri takı oluyor

Türkiye'nin ön plana çıkan turizm değerlerinden Gaziantep'teki Zeugma Antik Kenti ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin figürleri, Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü'nde takılara işleniyor.
Enstitünün kuyumculuk atölyesinde, Zeugma mozaikleri ve Göbeklitepe'deki taşların üzerinde bulunan figürlerden esinlenerek oluşturulan koleksiyondaki takılar, kadınların parmaklarını, boyunlarını ve kulaklarını süsleyecek.
HEDEF TARİHİ DEĞERLERİ TANITMAK
Özel koleksiyonda kolye, küpe, yüzük, broş gibi takılar yer alıyor. Koleksiyon kapsamında ev dekorasyonunda kullanılan çeşitli materyallerin üretimine ise daha sonra başlanacak.
Koleksiyonla, Türkiye'nin önemli iki tarihi ve turistik değerinin tüm dünyaya tanıtılması hedefleniyor.